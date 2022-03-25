Сегодня в Саратовской государственной юридической академии при поддержке Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России (СРО АЮР) прошел региональный круглый стол «Охрана и Zащита законных интересов несовершеннолетних правовыми средствами в условиях современных вызовов».

В научно-практическом мероприятии приняли участие ректор СГЮА, председатель СРО АЮР профессор Екатерина Ильгова, уполномоченный по правам человека в Саратовской области Надежда Сухова, уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Саратовской области Юлия Васильева, и.о. начальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Саратовской области советник юстиции Дмитрий Беккалиев, а также ученые-правоведы из ведущих вузов Саратова, специалисты-практики, работающие в данной сфере, представители общественных организаций и адвокатского сообщества.

«В это непростое для нашей страны время, поддерживая нашего Президента Владимира Владимировича Путина и его решения, которые совершенно обоснованы, мы – юристы – должны, прежде всего, думать о защите прав детей. Сегодня важно понимать, в каких реалиях будут жить наши дети. Будут ли им свойственны такие качества, как милосердие, сострадание, честь и совесть. Это сложные вопросы, которые, безусловно, выходят за пределы правового регулирования, но нормы права всегда основываются на нормах этики и морали, и любая норма должна работать на защиту и обеспечение прав и свобод человека и гражданина.

Ведь совершенно очевидно, что преступно считать нормой похищение детей и использование их в качестве живого щита украинскими националистами, лишение их права на получение лечения и необходимых медикаментов, которые могут сохранить им жизнь, возможности общаться на родном русском языке и права знать историческую правду. Все эти действия направлены на уничтожение детства и нашего будущего в целом.

И мы не имеем права оставаться в стороне и должны с вами выработать новую модель правового регулирования защиты прав детей как в нашем государстве, так и на международном уровне вместе с теми странами, которые поддерживают Российскую Федерацию, и готовы и дальше следовать нормам Конвенции о правах ребенка», – подчеркнула в своем выступлении Екатерина Ильгова.

Спикерами круглого стола выступили декан Юридического факультета НИСГУ им. Н.Г. Чернышевского профессор Галина Комкова, адвокат Саратовской специализированной коллегии адвокатов Алексей Несудимов, председатель исполнительного комитета СРО АЮР, руководитель Центра научно-методического обеспечения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних СГЮА доцент кафедры административного и муниципального права академии Светлана Зайкова, руководитель Юридической клиники СГЮА доцент кафедры гражданского процесса Ольга Николайченко, профессор кафедры международного права СГЮА Ольга Ситкова, доцент кафедры гражданского процесса Виктория Борисова и доценты кафедры гражданского права СГЮА Людмила Саенко и Наталия Иванова.

В ходе дискуссии были рассмотрены вопросы международно-правовых гарантий обеспечения прав ребенка, реализации принципа доступности образования для несовершеннолетних, покинувших свою страну в силу чрезвычайных обстоятельств, усыновления детей, имеющих статус беженцев, реализации семейных прав несовершеннолетних детей, оказавшихся в чрезвычайной ситуации.

Итогом мероприятия стала сформированная резолюция, содержащая рекомендации по внесению изменений и дополнений в действующие федеральные законы и иные нормативные правовые акты России, а также предложения по принятию дополнительных организационных и информационных мер в области охраны и защиты законных интересов несовершеннолетних.

«Сегодня в условиях проходящей на Украине специальной военной операции важно не просто быть солидарными с Президентом и морально поддерживать нашу армию, но и предлагать практические решения и формы такой поддержки. Ведь вузовское сообщество всегда было интеллектуальной опорой государства. Совместная работа ученых и практических работников способствует адаптации граждан, прибывших с территории ЛНР и ДНР, повышению их правовой грамотности, информированию о социальных гарантиях и правовых способах защиты нарушенных прав», – отметила руководитель Юридической клиники СГЮА доцент кафедры гражданского процесса Ольга Николайченко.