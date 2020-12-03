Саратовская государственная юридическая академия совместно с Саратовским региональным отделением Ассоциации юристов России провели в очно-дистанционном формате круглый стол «Актуальные вопросы подготовки современных юристов», приуроченный к празднованию Дня юриста.

В мероприятии приняли участие руководители и представители правоохранительных и иных органов государственной власти Саратовской области, общественных организаций, адвокатуры, нотариата, вузов и экспертного сообщества.

С приветственным словом к участникам обратились сопредседатель АЮР, председатель Наблюдательного совета Швейцарской академии международного права профессор Сергей Степашин, ректор Швейцарской академии международного права, заведующий кафедрой адвокатуры МГИМО МИД России профессор Алексей Клишин, вице-губернатор, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

— От лица Ассоциации юристов России и Швейцарской академии международного права хочу поблагодарить СГЮА и региональное отделение АЮР за организацию данного мероприятия. Саратовская юридическая школа считается и, надеюсь, что и в будущем будет считаться одной из лучших в нашей стране. Благодаря ректору СГЮА Екатерине Ильговой и команде вуза мы успешно развиваем взаимодействие со Швейцарской академией, реализуем совместные проекты в Саратовской области, которые в дальнейшем перейдут на всероссийский уровень, – отметил Сергей Степашин.

Участники круглого стола обсудили современные подходы в системе высшего юридического образования, роль работодателей в практикоориентированном учебном процессе и его целевую направленность, проблемы и перспективы трудоустройства выпускников-юристов, а также применение цифровых и дистанционных технологий в юридической и образовательной деятельности.

— Сегодняшние юристы должны соответствовать самым современным требованиям, которые предъявляет рынок труда и потенциальные работодатели, тем глобальным запросам, которые адресует нам государство. Благодаря тесному эффективному взаимодействию регионального отделения АЮР и академии мы сейчас формируем и уже реализуем новые проекты, которые направлены на популяризацию юридической профессии и качественное всестороннее воспитание нового поколения профессионалов, – отметила в своем выступлении председатель Саратовского регионального отделения «Ассоциация юристов России», ректор СГЮА Екатерина Ильгова.