Сегодня, 1 декабря, в Саратовской государственной юридической академии в очно-дистанционном формате прошел региональный семинар, посвященный роли средств массовой информации в информационном противодействии идеологии терроризма.

В мероприятии приняли участие министр информации и печати Саратовской области Светлана Бакал, советники министра информации и печати региона Виталий Близнюк и Александр Шугаев, заместитель начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Правительства Саратовской области – начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Алексей Колесников, советник начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Кирилл Кириленко, председатель экспертного совета по реализации информационной политики в сфере противодействия распространению идеологии терроризма на территории Саратовской области Александр Зуев, проректор по информационно-коммуникационной и аналитической работе СГЮА Сергей Аничкин, а также специалисты академии в области профилактики проявлений экстремизма и терроризма, представители районных, городских и областных СМИ.

Одним из главных пунктов программы мероприятия стала презентация недавно созданного на базе СГЮА Координационного центра (КЦ СГЮА), руководитель которого, Татьяна Корнаухова, рассказала о направлениях деятельности КЦ СГЮА, связанных с реализацией комплекса образовательно-просветительских, информационно-аналитических и профилактических мероприятий, направленных на формирование у молодежи активной гражданской позиции, предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействие идеологии терроризма и профилактику экстремизма.

С докладами о новациях в организации воспитательной и информационной работы в стенах академии также выступили проректор по социальной и воспитательной работе Иван Гугнюк и начальник управления информации и медиакоммуникаций Никита Возик, а директор Института дополнительного образования Иветта Захарьящева рассказала о разработанных и успешно реализуемых в СГЮА дополнительных профессиональных программах для специалистов, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере противодействия терроризму и его идеологии.

Участники семинара обсудили порядок распространения информации органами власти и СМИ при освещении преступлений террористической направленности, создание и практику применения учебных пособий по предотвращению распространения идеологии терроризма в регионе, работу пресс-служб вузов по информационному противодействию антиобщественным явлениям.