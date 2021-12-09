Сегодня в Саратовской государственной юридической академии в рамках научно-

практического круглого стола состоялось обсуждение роли и влияния Конституции РФ на социально-экономическое развитие России.

Организаторами мероприятия, которое прошло в очно-дистанционном формате,

выступили правительство Саратовской области, СГЮА и региональное отделение

Ассоциации юристов России (АЮР).

В работе круглого стола приняли участие вице-губернатор – руководитель аппарата

губернатора Саратовской области Игорь Пивоваров, председатель реготделения АЮР, ректор академии профессор Екатерина Ильгова, прокурор Саратовской области Сергей Филипенко, председатель Избирательной комиссии Саратовской области

Ирина Романова, депутаты Саратовской областной думы, а также ученые-конституционалисты ведущих вузов региона и России.

-Саратовская научная школа конституционного права внесла серьезный вклад в

формирование демократического конституционного строя нашей страны. И данные

наработки оказались чрезвычайно востребованы при подготовке действующей

Конституции РФ 1993 года. За 28 лет Основной Закон не исчерпал своего потенциала,

более того, конституционные нормы сейчас звучат как никогда актуально. Этому,

безусловно, поспособствовала конституционная реформа 2020 года, – отметила в своем выступлении Екатерина Ильгова.

В рамках научного мероприятия участники обсудили ключевые вопросы развития

отечественной правовой системы в контексте конституционных поправок,

совершенствования организации публичной власти в субъектах Российской Федерации, конституционализации экономического правопорядка, взаимодействия личности, общества и государства, роль институтов гражданского общества в саморегулировании общественных отношений, а также реформы отечественного и европейского правосудия.