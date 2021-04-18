В Саратовской государственной юридической академии состоялись финал и торжественное подведение итогов IV научно-образовательного конкурса среди молодых

юристов «Лидеры права», организаторами которого традиционно выступают академия и региональная общественная организация выпускников СЮИ-СГЮА «Ассоциация

выпускников» при поддержке Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России (АЮР).

С приветственными словами и напутствиями на церемонии выступили члены жюри и почетные гости: ректор СГЮА, председатель Саратовского регионального отделения

АЮР профессор Екатерина Ильгова, глава комиссии АЮР по совершенствованию правоохранительной деятельности Александр Козлов, уполномоченный по правам

человека в Саратовской области Надежда Сухова, президент Ассоциации выпускников СЮИ-СГЮА Василий Артин, председатель комиссии по науке, образованию и инновациям Общественной палаты региона Виктор Малетин, почетный адвокат России Алексей Несудимов, президент Международного юридического клуба Армен Саркисян, начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной

деятельностью прокуратуры Саратовской области старший советник юстиции Денис Волошенко и другие.

В финальном этапе конкурса приняли участие девятнадцать студенческих команд, представляющих ведущие юридические вузы и факультеты России. Они защищали свои

законотворческие инициативы в формате дебатов. Жюри конкурса оценивало актуальность и возможность потенциальной реализации презентованных законопроектов,

умения аргументировано их отстоять и защитить, грамотное донесение информации до аудитории.

— Ежегодно наш конкурс помогает выявить перспективных и талантливых молодых юристов и оказать им профессиональную поддержку. Установленный формат

дебатов позволяет участникам активно дискутировать, обсуждать предложенные законотворческие инициативы, определять наиболее эффективные и результативные

проекты, которые в будущем могут быть использованы как опорные в нормотворческой деятельности на региональном и федеральном уровнях, – отметила Екатерина Ильгова.

По решению жюри победителем IV научно-образовательного конкурса среди молодых юристов «Лидеры права» стала команда «СССР» из Волгоградского

государственного университета. Студенты смогут пройти стажировки в организациях-партнерах проекта, а также получат возможность представить свой законопроект в

Государственной думе Российской Федерации.