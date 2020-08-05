В Саратовской государственной юридической академии начинается реализация новой государственно-правовой специализации по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» по очной форме обучения с присвоением квалификации «Юрист».

Во время образовательного процесса студенты получат знания в области обеспечения правовой безопасности личности, общества и государства, навыки разработки нормативно-правовых актов и подготовки юридических документов, представления интересов физических и юридических лиц в судебных инстанциях.

Наряду с общепрофессиональными дисциплинами образовательная программа включает актуальные дисциплины государственно-правовой специализации, разработанные высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом СГЮА с учетом компетентных рекомендаций практикующих юристов.

Новая специализация также предполагает прохождение студентами учебной и производственной практик в государственных органах власти федерального, регионального и муниципального уровней.

Выпускники смогут работать в области правового обеспечения национальной безопасности в сфере государственного управления, правового сопровождения правоохранительной, правоприменительной и любой коммерческой деятельности.

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте академии в разделе «Абитуриенту» и по телефону приемной комиссии СГЮА: +7-8452-29-91-05.