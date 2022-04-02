Сегодня, 2 апреля, в СГЮА прошел масштабный студенческий фестиваль, приуроченный к замечательному празднику – Дню единения народов Беларуси и России.

В этот день в стенах академии были организованы различные тематические зоны: фудкорт с традиционными блюдами русской и белорусской кухни, спортивная площадка Workout со скалодромом, интерактивная киберспортивная локация, выставка художественной и научной литературы и, конечно же, творческая площадка, где были показаны номера лучших студенческих коллективов академии. Праздник посетили более 800 студентов, преподавателей и сотрудников СГЮА.

«Я родилась в городе Борисове Минской области. Сегодня живу и учусь в России, которая для меня стала настоящей Родиной. И, однозначно, наши братские народы должны держаться вместе, помогать друг другу в сложные моменты, подставляя крепкое дружеское плечо, а также поддерживать тесную взаимосвязь не только в экономическом плане, но и в социальном, культурном, духовном», – подчеркнула студентка Института правоохранительной деятельности СГЮА Яна Малиёва.

Также фестиваль вместе с семьей посетил призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине, двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России, региональный координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» Сергей Улегин.

«Я, честно, не ожидал, что будет такое масштабное мероприятие. Это здорово! СГЮА – один из самых активных вузов в вопросах развития молодежной политики. Спасибо, что вы уделяете этому большое внимание, поддерживаете и искренне любите нашу молодежь. Мне приятно с семьей находиться вместе с вами в этот день на этом замечательном мероприятии», – поделился впечатлениями Сергей Улегин.

На фестивале свои оригинальные музыкальные и танцевальные номера показали творческие коллективы академии, а в завершение праздника участники построили хоровод в знак единения и дружбы между братскими народами.

«У нас замечательная молодежь, которая искренне переживает за нашу страну и ее успехи в специальной военной операции. И мы все хотим, чтобы Россия жила спокойно и мирно, чтобы наши братские народы жили в благополучии. Россия и Беларусь вместе, рука об руку, поддерживают нашего Президента Владимира Владимировича Путина в вопросах демилитаризации и денацификации Украины. И наши студенты сегодня отдали часть своей созидательной и творческой энергии, вложили частичку своего патриотизма в эту поддержку», – отметила ректор СГЮА профессор Екатерина Ильгова.