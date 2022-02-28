В Саратовской государственной юридической академии при поддержке прокуратуры Саратовской области и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области продолжается реализация благотворительного проекта «Академия – детям» для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, инициатором которого в прошлом году выступила ректор профессор Екатерина Ильгова.

В воскресенье, 27 февраля, участники проекта побывали на спектакле «Чёрная курица», который был поставлен детским театром-студией «Театралика» на сцене СГЮА, в рамках обзорной экскурсии познакомились с залом судебных заседаний, научной библиотекой, криминалистическим полигоном, многочисленными студенческими организациями вуза, поучаствовали в мастер-классах и творческих мастерских, потренировались на скалодроме.

-Сегодня в эпоху тотального ухода молодежи в интернет-пространство очень важно ее вовлекать в реальные процессы, которые демонстрируют полноту возможностей для их самореализации вне сети. Этот проект увлекателен для детей тем, что через него в доступной и понятной форме происходит их непосредственное знакомство с творчеством, наукой, спортом, искусством. И всё это здесь, в стенах высшего учебного заведения, где детство встречается с юношеством, где подросткам и студентам есть о чем поговорить. Они слышат и понимают друг друга, говорят на одном языке. В нашем случае увлечь этим проектом – означает уберечь таких детей в будущем от возможных противоправных действий, рассказав им, что соблюдать закон – это не только важно, но и модно! И, конечно, спасибо нашим партнерам, которые, как и мы, понимают всю социальную значимость этого проекта, поэтому с удовольствием принимают в нем участие, – отметила Екатерина Ильгова.

Кроме того, в этот день в СГЮА при поддержке министерства культуры Саратовской области также прошла выставка творческих работ участников конкурса афиш в рамках окружного фестиваля «Театральное Приволжье». Юные художники также стали зрителями спектакля и познакомились с академией.