9 июня, в третий день работы I Саратовского международного юридического форума, в СГЮА состоялись научные дискуссионные площадки по конституционному, уголовному и финансовому праву, заседание правления и президиума Ассоциации юристов России и пленарное заседание с участием представителей федеральных и региональных органов государственной власти, общественных деятелей, российских и зарубежных ученых, практиков и молодых исследователей.

Так, на секции «Конституционная реформа 2020 года и перспективы конституционного развития России», модератором и главным спикером которой выступил член Центральной избирательной комиссии РФ, выпускник СГЮА, профессор Борис Эбзеев, участники обсудили современные проблемы конституционного права, цифровизацию отечественной избирательной системы, реализацию прав и свобод человека в свете конституционных поправок, расширение гарантий социально-экономических и культурных прав граждан, трансформацию публичной власти и другие актуальные проблемы.

В рамках работы дискуссионной площадки «Образовательная политика современного вуза», участие в которой приняли заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Рукавишников и ректор Швейцарской академии международного права, заведующий кафедрой адвокатуры МГИМО профессор Алексей Клишин, обсудили новые тренды государственной образовательной политики, нормативно-правовые акты в сфере высшего образования и подходы к их экспертной оценке, изменения в государственной аккредитации образовательных программ высшего образования, механизмы оценки качества подготовки обучающихся в условиях цифровизации высшего образования, а также разработку и реализацию образовательных программ высшего юридического образования в современных условиях.

— Академия является ведущим вузом в сфере юридического образования, хедлайнером научной и юридической профессии. Это энергично и мощно развивающийся вуз. И те изменения, которые я увидел в этот раз, по сравнению с тем, что я видел год назад, они поражают. Конечно, встреча, которая сегодня прошла, важна в первую очередь для развития высшего профессионального образования. Для меня приезд полезен тем, что я обменялся опытом со своими коллегами в части тех процедур, которые мы реализуем, а коллеги познакомились с результатами той работы, которую Рособрнадзор проводит для повышения качества образования в России, – отметил Сергей Рукавишников.

Центральным мероприятием форумной программы этого дня стало совместное заседание президиума и правления Ассоциации юристов России. В нем приняли участие представители руководства, члены правления и президиума АЮР: председатель правления Владимир Груздев, заместитель председателя почетный адвокат России Жунус Джакупов, исполняющий обязанности исполнительного директора – руководителя аппарата АЮР Елена Спиридонова, ректор СГЮА, председатель Саратовского реготделения АЮР профессор Екатерина Ильгова, ректор Швейцарской академии международного права профессор Алексей Клишин, ректор Уральского государственного юридического университета профессор Владимир Бублик и другие.

Участники заседания обсудили новые направления в работе региональных отделений АЮР, концепцию развития Координационного совета молодых юристов, деятельность Швейцарской академии международного права, вопросы организации Высшей юридической премии «Юрист года – 2021», а также отметили высокий уровень проведения форума и большой интерес его участников к теме развития Ассоциации.

— Я в СГЮА побывал впервые, но вместе со своими друзьями и коллегами, которые здесь учились, я приятно удивлен тому, как организован процесс работы, как оформлена академия внутри, насколько она дает знания не только о праве, но и представление о тех людях, которые создают его, о тех, кто получал образование в стенах СГЮА. Действительно, академия не стоит на месте! – подчеркнул Владимир Груздев.

Далее прошло пленарное заседание I Саратовского международного юридического форума, в котором приняли участие не только вышеупомянутые почетные гости, но и врио первого заместителя директора Института государства и права Российской академии наук профессор Елена Виноградова, председатель Первого кассационного суда общей юрисдикции Николай Подкопаев, исполняющий обязанности председателя Саратовского областного суда Олег Ляпин, начальник ГУ МВД России по Саратовской области генерал-майор полиции Николай Ситников, глава муниципального образования «Город Саратов» Михаил Исаев, руководитель филиала № 1 АНО «Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного» Екатерина Сурменева и другие.

Гости отметили значительный вклад СГЮА в подготовку первоклассных специалистов-юристов, особо подчеркнув, что академия является альма-матер для многих руководителей правоохранительных и иных органов государственной власти, местного самоуправления, гражданских институтов и судейского сообщества, что говорит об эффективном развитии вуза и конкурентоспособности выпускников на рынке труда не только региона, но и страны в целом.

— Мы, выпускники всех лет, считаем себя бесконечно обязанными родной академии и стараемся принимать активное участие в ее жизни, в решении проблем, стоящих перед ней. А студенты СГЮА – это удивительно счастливое поколение, которое имеет возможность учиться именно в этих стенах, в лучшем юридическом высшем учебном заведении России. Гордитесь своей альма-матер и старайтесь не потерять ни минуты драгоценного времени вашего пребывания здесь! – обратился к обучающимся академии Борис Эбзеев.

10 и 11 июня завершающими мероприятиями форума станут Стратегическая сессия прокурорских работников «Роль органов прокуратуры в обеспечении прав и законных интересов несовершеннолетних в контексте современных вызовов и угроз», заседания президиума Ассоциации юридического образования и Ассоциации выпускников СЮИ-СГАП-СГЮА.