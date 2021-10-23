22 октября, во второй день работы всероссийского конкурса телевизионных

фильмов и программ «СМИ против коррупции», в СГЮА в очно-дистанционном формате

состоялись образовательные дискуссионные площадки с участием представителей

федеральных и региональных СМИ, ведущих преподавателей академии и других

профессиональных спикеров.

С мастер-классом выступил заместитель председателя Союза журналистов России

Алексей Вишневецкий, рассказавший о критериях качественной работы журналистов и опыте работы с зарубежными коллегами; правовые аспекты работы СМИ осветила руководитель Центра правовой защиты журналистов Анна Белозерова,

Международной федерации журналистов, доцент кафедры сценической речи Российского института театрального искусства (ГИТИС) Наталья Погосова обсудила с участниками фестиваля специфику работы ведущего и корреспондента в кадре.

—Такие конкурсы однозначно нужны! Именно благодаря им происходит обмен

опытом, мнениями и взглядами. Ведь главная задача любого журналиста – вызвать

дискуссию своим материалом. Об этом конкурсе слышал неоднократно. И мне особенно

приятно и почетно присутствовать здесь в качестве куратора и осознавать тот факт,

что заслужил право выступать на мероприятии такого уровня, – отметил Алексей

Вишневецкий.

Также с авторскими мастер-классами выступили старший преподаватель кафедры

информационного права и цифровых технологий СГЮА Юлия Тугушева, руководитель Центра научно-методического обеспечения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Института законотворчества СГЮА, председатель исполнительного комитета Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России, доцент кафедры административного и муниципального права Светлана Зайкова, руководитель Юридической клиники СГЮА, доцент кафедры гражданского процесса Ольга Николайченко и профессор кафедры правовой психологии, судебной экспертизы и педагогики СГЮА Татьяна Бескова. Они пообщались с участниками фестиваля на темы взаимосвязи искусственного интеллекта и современных СМИ, о правовых основах фото- и видеосъемки несовершеннолетних, грамотном использовании юридической терминологии и о способах борьбы с эмоциональным выгоранием в журналистской

профессии.

Центральным мероприятием конкурсной программы этого дня стал вербатим с

участниками фестиваля, который прошел в Парке покорителей космоса им. Юрия

Гагарина.