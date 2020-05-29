29 мая 2020 года в Саратовской государственной юридической академии в онлайн-режиме прошло обучение председателей территориальных избирательных комиссий в рамках образовательного семинара «Организация деятельности территориальной

избирательной комиссии».

Организаторами мероприятия выступили избирательная комиссия Саратовской области, кафедра конституционного права и Институт дополнительного профессионального образования СГЮА.

В образовательном семинаре приняли участие член избирательной комиссии Саратовской области с правом решающего голоса Ринат Каримов, доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой конституционного права Тамара Заметина, кандидат юридических наук, доцент и.о. директора Института дополнительного профессионального образования Иветта Захарьящева, а также председатели 47 территориальных избирательных комиссий Саратовской области.

Обращаясь к участникам, Ринат Каримов напомнил о значимости предстоящего всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ и важной роли территориальных избирательных комиссий в организации этого процесса, а Тамара Заметина подчеркнула, что неслучайно местом проведения семинара стала именно Саратовская государственная юридическая академия, которая сегодня является одним из ведущих центров научных исследований, экспертизы и юридического образования России.

Спикерами образовательного семинара выступили кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного права СГЮА Сергей Сусликов, рассказавший участникам об этапах избирательного процесса, новшествах в избирательном законодательстве и о судебной практике по защите избирательных прав граждан, и кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного права СГЮА Игорь Зырянов, озвучивший в своем докладе основные положения Закона о поправке к Конституции Российской Федерации.

По итогам мероприятия все участники получили сертификаты, подтверждающие прохождение обучения в рамках образовательного семинара.