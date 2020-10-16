14–15 октября на базе Саратовской государственной юридической академии прошел региональный семинар-совещание территориальных органов ФАС России ПФО.

Окружной семинар, организованный Саратовским УФАС России, традиционно был посвящен анализу актуальных проблем теории и практики антимонопольного регулирования, но впервые проходил в режиме видеоконференцсвязи.

В работе мероприятия приняли участие сотрудники территориальных органов и центрального аппарата ФАС России, представители органов государственной власти, ученые СГЮА и других вузов.

От имени ректора СГЮА Екатерины Ильговой участников семинара поприветствовал проректор по научной работе Сергей Белоусов, который рассказал о многолетнем сотрудничестве академии с антимонопольной службой в вопросах проведения масштабных научных и методических мероприятий и отметил плодотворную работу кафедры конкурентного права во главе с руководителем Саратовского УФАС России Людмилой Борисовой.

Открыл семинар заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев, который обозначил одной из главных тем совещания реализацию на территории федерального округа изменений, внесенных в закон о государственных и муниципальных унитарных предприятиях, и контроль за этими изменениями со стороны территориальных органов службы.

Тему реформы унитарных предприятий в своем выступлении также затронула заместитель начальника правового управления ФАС России Оксана Кузнецова, которая представила информацию о результатах работы службы в 2019–2020 годах.

С обзором практики взаимодействия территориальных органов ФАС России с правоохранительными органами с целью выявления и пресечения картельных и иных антиконкурентных соглашений выступил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Начальник управления департамента экспертиз Центра экспертизы и координации информатизации Министерства цифрового развития РФ Андрей Свистунов рассказал об уязвимости процессов подготовки и проведения закупок в сфере информационно коммуникационных технологий. Свое выступление модератор семинара – врио руководителя Саратовского УФАС России Ольга Лобанова – также посвятила защите конкуренции в сфере цифровых технологий, привела правоприменительную практику Саратовского УФАС России по рассмотренным делам в указанной сфере.

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко в своем выступлении отметил актуальность обсуждаемых вопросов и значимость тесного взаимодействия прокуратуры с антимонопольными органами. Такое взаимодействие позволяет своевременно вскрывать и купировать только зарождающиеся тенденции, способные привести к нарушениям антимонопольного законодательства как на стадии нормативного регулирования, так и в процессе правоприменения.

Развитие темы взаимодействия антимонопольных органов с прокуратурами прозвучало и в выступлениях заместителя Саратовского межрайонного природоохранного прокурора Алексея Васильева и старшего помощника военного прокурора Саратовского гарнизона Сергея Богоносцева.

В завершение программы семинара заведующий кафедрой административного и уголовного права Поволжского института управления имени П. А. Столыпина РАНХиГС Эдуард Липатов выступил с анализом уголовно-правовых средств защиты конкуренции.