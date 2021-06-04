С 2 по 3 июня на базе Саратовской государственной юридической академии прошло обучение по дополнительной профессиональной программе «Правовые основы организации и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав как координатора системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Российской Федерации».

В обучении приняли участие председатели, ответственные секретари, специалисты из 37 муниципальных образований Саратовской области.

Лекторами мероприятия стали ректор СГЮА профессор Екатерина Ильгова, председатель Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Саратовской области Юлия Васильева, руководитель Центра научно-методического обеспечения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних доцент кафедры административного и муниципального права СГЮА Светлана Зайкова, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» Людмила Жуковская, а также ведущие специалисты в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В процессе обучения особое внимание экспертов было уделено таким актуальным вопросам, возникающим в работе комиссий по делам несовершеннолетних, как производство по делам об административных правонарушениях и доведение их до конечной инстанции, производство по материалам о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, информационный обмен между комиссиями, особенности участия КДНиЗП, органов опеки и попечительства в гражданском судопроизводстве и другие.

Во второй день обучения лекторы совместно со слушателями программы детально рассмотрели вопросы об основных направлениях межведомственного взаимодействия и совершенствования системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних и защите их прав.