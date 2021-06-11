10 июня в СГЮА подвели итоги I Саратовского международного юридического форума, который за несколько дней своей работы в очно-дистанционном формате собрал на 15 отраслевых площадках более 950 участников из 53 субъектов Российской Федерации и 16 иностранных государств.

В рамках четвертого дня форума прошла стратегическая сессия прокурорских работников «Роль органов прокуратуры в обеспечении прав и законных интересов несовершеннолетних в контексте современных вызовов и угроз», организаторами которой стали СГЮА и прокуратура Саратовской области при поддержке Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

В сессии приняли участие заместитель Генерального прокурора РФ, выпускник академии Юрий Пономарев, директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская, прокурор Саратовской области Сергей Филипенко, ректор СГЮА профессор Екатерина Ильгова, заведующий отделом научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в сфере защиты прав несовершеннолетних НИИ Университета прокуратуры РФ, выпускник академии Дамир Ережипалиев, а также представители прокуратур из 19 субъектов России, ученые и специалисты-практики, работающие в данной сфере.

— Очень важно, что в рамках торжественных мероприятий, посвященных 90-летию академии, и к 25-летию Института прокуратуры СГЮА проводится межрегиональная стратегическая сессия прокурорских работников. Надзор за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Генеральным прокурором РФ Игорем Красновым определен в качестве приоритетного направления деятельности органов прокуратуры РФ. Данная сессия призвана стать одной из эффективных форм по проработке актуальных вопросов прокурорского надзора в этих сферах и даст определенный импульс улучшению нашей надзорной деятельности, – обратился к присутствующим Юрий Пономарев.

В рамках данного мероприятия участники обсудили ключевые вопросы деятельности органов прокуратуры по противодействию распространению деструктивных идеологий, работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, и другие значимые темы организации прокурорского надзора за исполнением законов о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Далее в очно-дистанционном формате прошло расширенное заседание президиума Ассоциации юридического образования, в котором приняли участие директор Департамента государственной службы и кадровой политики Минобрнауки России Алексей Свистунов, президент АЮРО, декан Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова профессор Александр Голиченков, вице-президенты ассоциации – ректор СГЮА профессор Екатерина Ильгова, ректор РУДН профессор Олег Ястребов, ректор УрГЮУ профессор Владимир Бублик, начальник Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Игорь Калиниченко, декан Юридического факультета СПбГУ Сергей Белов, а также члены президиума АЮРО, представители юридических вузов и профильных факультетов России.

На заседании обсудили особенности разработки образовательных программ в соответствии с актуальными федеральными государственными образовательными стандартами, новые формы юридического образования, а также вопросы прохождения профессионально-общественной аккредитации в системе государственной и международной аккредитации образовательной деятельности.

— Такие встречи важны, чтобы мы могли обсуждать возникающие проблемы, приходить к конкретным решениям, выступать с инициативами по изменению нормативных правовых актов, в том числе и в области высшего юридического образования. Данный форум – хорошее начинание и, думаю, он должен стать системным, ежегодным, – отметил Алексей Свистунов.

Завершился день церемонией закрытия I Саратовского международного юридического форума, в которой также приняли участие руководитель секретариата Уполномоченного по правам человека в РФ, выпускница академии Лариса Пантелеева, вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, главный федеральный инспектор по Саратовской области Виталий Сластной, председатель Саратовской областной думы Александр Романов, председатель Совета ректоров высших учебных заведений Саратовской области Виктор Чепляев, ректоры вузов, профессорско-преподавательский и студенческий коллективы СГЮА.

В торжественной обстановке преподавателям и сотрудникам академии, внесшим значительный вклад в развитие науки, образования, профориентационной и управленческой деятельности вручили государственные и ведомственные награды.

— За прошедшие десятилетия Саратовская государственная юридическая академия воспитала огромное количество выдающихся профессионалов и настоящих патриотов, чьими именами гордимся не только мы, но и вся страна. И для нас по-прежнему неизменными остаются сохранение памяти о наших учителях и традиций, которыми мы искренне дорожим, качество образования и квалифицированная подготовка обучающихся, трепетное отношение к коллективу, любовь к своему делу и стремление быть полезными городу, региону и государству. Искреннее спасибо нашей команде единомышленников, всему коллективу СГЮА за помощь в организации этого масштабного мероприятия! – подводя итоги форума, отметила в своем выступлении ректор СГЮА Екатерина Ильгова.