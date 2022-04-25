Сегодня, 25 апреля, в СГЮА прошла встреча студентов и профессорско-

преподавательского состава саратовских вузов, представителей юридического

сообщества, общественности Саратова и области с советским и российским юристом,

деятелем органов прокуратуры, писателем и историком, заслуженным юристом

Российской Федерации Александром Звягинцевым.

Приветствуя собравшихся, почетный гость отметил, что ему приятно посетить

Саратов и увидеть Саратовскую государственную юридическую академию, строительство

корпуса № 5 которой он курировал в начале двухтысячных годов, когда работал в

Генеральной прокуратуре РФ.

Затем Александр Звягинцев поведал участникам встречи о своих

профессиональном и творческом путях, рассказал о малоизвестных фактах и

исторических нюансах Второй мировой войны, а также в рамках кинолекции «По долгу

памяти» презентовал один из своих документальных фильмов «Нюрнберг. 70 лет спустя».

«Я бы назвал эту встречу «до мурашек», потому что именно такие эмоции она у

меня вызвала. Казалось бы, мы все знаем историю Второй мировой войны. Уже многое

написано и снято на эту тему. Но те вещи, о которых рассказывал сегодня Александр

Григорьевич, заставили еще раз задуматься и вспомнить то, что было на самом деле.

Ведь сохранение исторической памяти, передача правдивых фактов о событиях того

времени сейчас актуальны как никогда. И от лица студенчества от всей души благодарю

нашего гостя за такое интересное общение», – поделился впечатлениями студент 2 курса

Института юстиции СГЮА Николай Белянинов.

Завершилась встреча автограф-сессией известного гостя.