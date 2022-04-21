Сегодня, 21 апреля, в Саратовской государственной юридической академии начал работу II Саратовский молодежный юридический форум, в котором принимают участие более 700 студентов, аспирантов и молодых ученых из 20 регионов России.

В торжественном открытии мероприятия приняли участие прокурор Саратовской области Сергей Филипенко, федеральный судья Двенадцатого арбитражного апелляционного суда Татьяна Волкова, начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области Максим Колесников, Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Надежда Сухова и другие почетные гости. Приветствуя участников, ректор СГЮА профессор Екатерина Ильгова отметила, что форум является одной из самых масштабных научных площадок в нашей стране, на которой собираются молодые талантливые исследователи, а его проведение в стенах СГЮА стало уже доброй традицией.

— Сегодня Президент Российской Федерации ставит перед высшей школой ключевые задачи по исследованию и совершенствованию сфер, связанных с информационными технологиями, изучением генома человека, биомедициной, развитием новой финансовой системы и многими другими направлениями. И в настоящее время перед всем юридическим сообществом стоит непростая миссия – эффективно решать самые сложные профессиональные задачи и должным образом отвечать на вызовы времени.

Отмечу, что решение глобальных проблем зависит, в том числе, и от удачного и мастерски выстроенного вовлечения молодежи в их обсуждение. Нашей академии всегда удается обеспечить широкую и глубокую интеграцию молодежи в рассмотрение всех актуальных вопросов и направлений. И этот форум – наглядное тому подтверждение. Уверена, что его разноформатные площадки позволят участникам не только обсудить современные правовые вопросы, но и совместно со своими научными наставниками сгенерировать проектные решения, которые в ближайшем будущем могут лечь в основу трансформации правового регулирования нашей с вами жизни, – подчеркнула ректор СГЮА.

Почетные гости также отметили важность проведения подобных молодежных научных мероприятий и выразили надежду, что лейтмотивом работы всех площадок станет объединение совместных усилий по развитию информационной, методической и организационно-практической сфер в системе современной научной мысли. В течение двух дней работы форума его участники обменяются друг с другом опытом, научно-исследовательскими наработками на 39 профильных площадках, проверят свои знания в области права в ходе круглого стола, тематической олимпиады, интеллектуальной игры и Всероссийского кейс-турнира «Время для бизнеса». Также в рамках форума состоится финал III ежегодного академического конкурса «Игровой модельный судебный процесс по гражданскому делу».