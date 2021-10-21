На базе Саратовской государственной юридической академии в очно-дистанционном формате начались мероприятия всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «СМИ против коррупции», учредителями которого в этом году стали ВГТРК, ГТРК «Саратов» и СГЮА. Фестиваль проводится при поддержке Минцифры России.

«СМИ против коррупции» – уникальная профессиональная площадка, на которой в режиме конструктивного диалога журналисты, ученые-правоведы и юристы-практики обмениваются опытом, активно взаимодействуют и вырабатывают общие практические решения, способствующие профилактике и пресечению коррупционных и иных противоправных деяний в современном обществе. В этом году экспертный совет и члены жюри конкурса отсмотрели более 200 журналистских работ из более чем 50 регионов России.

Первый день фестиваля начался с пресс-конференции, в которой приняли участие ректор СГЮА, профессор Екатерина Ильгова, директор филиала ВГТРК ГТРК «Саратов» Дмитрий Петров и финалисты конкурса.

— Наш традиционный всероссийский фестиваль уже многие годы активно способствует формированию правовой культуры, общественного правосознания и повышению юридической осведомленности граждан. И самое важное, что правовая доминанта конкурсных работ остается неизменной: это всегда яркие и остросюжетные репортажи, расследования, программы и фильмы, связанные со злободневными и актуальными для зрительской аудитории темами, которые благодаря профессиональному вниманию журналистов и оригинальной телеинтерпретации получают широкий общественный резонанс, своевременную реакцию органов государственной власти, а простые люди – надежду на благополучное разрешение сложных жизненных ситуаций, – отметила Екатерина Ильгова.

На многочисленных образовательных площадках фестиваля в течение трех дней в очном и дистанционном форматах финалисты конкурса пообщаются с заместителем председателя Союза журналистов России Алексеем Вишневецким, руководителем Центра правовой защиты журналистов Анной Белозеровой, корреспондентом ТАСС Ириной Мандрыкиной, членом Международной федерации журналистов, доцентом Российского института театрального искусства (ГИТИС) Натальей Погосовой, ведущими преподавателями СГЮА и другими профессиональными спикерами.