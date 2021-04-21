Вчера, 20 апреля, в Саратовской государственной юридической академии состоялось торжественное собрание членов ученого совета, посвященное 90-летию вуза.

Перед началом мероприятия ректор СГЮА профессор Екатерина Ильгова провела экскурсию для почетных гостей, которые познакомились со знаковыми фактами из истории академии, воплощенными в виде фотографических фресок, установленных в нескольких учебных корпусах.

Далее в торжественной обстановке был открыт обновленный холл учебного корпуса № 1, где по инициативе студентов полностью восстановили и дополнили новыми объектами мозаичную фреску, являющуюся «визитной карточкой» корпуса с момента его ввода в эксплуатацию в 1972 году, а также использовали в процессе ремонта помещения в стиле hi-tech самые современные материалы и технологии.

В этот день коллектив сотрудников и студентов академии с юбилеем поздравили заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Грибов, который от имени главы региона Валерия Радаева зачитал поздравительный адрес, председатель Двенадцатого арбитражного апелляционного суда Сергей Шараев, федеральный инспектор по Саратовской области Людмила Борисова, руководитель Межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям Олег Медведев, управляющий Отделением по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального Банка РФ Екатерина Бирюкова и другие.

Выступающие отметили значительный вклад СГЮА в подготовку высококвалифицированных кадров для правоохранительных и иных органов государственной власти, местного самоуправления, судейского сообщества, особо подчеркнув, что вуз продолжает активно развиваться, а его выпускники являются одними из наиболее конкурентоспособных на рынке труда не только региона, но и страны в целом.

— СГЮА все эти десятилетия гордо несет знамя российской высшей школы, и оно сегодня в надежных руках наших студентов, преподавателей и ученых. Мы уверено поддерживаем заданный уровень высокопрофессионального классического юридического образования, отвечая на вызовы времени и решая самые масштабные научно-образовательные задачи, которые перед нами ставит общество и государство, – отметила в своем выступлении Екатерина Ильгова.

Стоит отметить, что прошедшее торжественное собрание членов ученого совета СГЮА дало старт череде крупных мероприятий в рамках празднования 90-летнего юбилея вуза, которые продлятся до середины июня этого года. Академия станет организатором и главной площадкой проведения международных юридических форумов, заседаний Правления Ассоциации юристов России, Президиума Ассоциации юридического образования, Ассоциации выпускников СЮИ-СГАП-СГЮА, Стратегической сессии прокурорских работников, совещания председателей диссертационных советов юридических специальностей, различных мастер-классов, круглых столов и научно-практических конференций.