В понедельник, 7 июня, в СГЮА в очно-дистанционном формате стартует пятидневный Саратовский международный юридический форум, посвященный 90-летию со дня образования вуза.

​Основная задача такого масштабного форума заключается в организации авторитетных площадок обмена научным опытом и профессиональными мнениями между ведущими российскими и зарубежными учеными, практиками и молодыми специалистами.

Форум соберет на своих площадках более 750 участников из 53 субъектов Российской Федерации и 16 иностранных государств – представителей известных отечественных и зарубежных юридических научных школ, федеральных и региональных правоохранительных и иных органов государственной власти.

В рамках программы также запланированы заседания правления Ассоциации юристов России (АЮР), президиума Ассоциации юридического образования, Ассоциации выпускников СЮИ-СГАП-СГЮА, проведение Стратегической сессии прокурорских работников «Роль органов прокуратуры в обеспечении прав и законных интересов несовершеннолетних в контексте современных вызовов и угроз» и других форумных мероприятий.

Для участников и гостей форума академией также будет организована развернутая экскурсионная программа, которая познакомит их с достопримечательностями и важными культурно-историческими объектами города и региона.

С полной программой Саратовского международного юридического форума можно ознакомиться на сайте.