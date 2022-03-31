Уровень воды в реках поднялся в 6 муниципальных районах. Об этом сегодня, 31 марта, заявил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

По его словам, зафиксировано вскрытие рек в 13 муниципальных районах: Аткарский, Аркадакский, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Вольский, Дергачевский, Екатериновский, Красноармейский, Лысогорский, Татищевский, Романовский, Турковский, Ртищевский.

Наблюдается подъём уровня воды за сутки на реках Медведица (+5 см) и Аткара (+4 см) в Аткарском районе, реке Соболейка (+1 см) в Базарно-Карабулакском районе, реке Карай (+4 см) в Романовском районе, реках Хопер (+10 см) и Щебедино (+10 см) в Турковском районе, реке Волга (+1 см) в Вольском районе, реке Хопер (+30 см) в Ртищевском районе.

Подтоплений дорог и населенных пунктов нет.