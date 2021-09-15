В военном городке Шиханы-2 Саратовской области начались работы по ремонту тротуаров.

На территории населенного пункта активно ведутся работы по благоустройству. Ремонтируется школа искусств. Жители города уже активно занимаются на недавно построенном спорткомплексе. В данный момент ремонтируется тротуар на улице Краснознаменной.

Жители города сами смогут выбирать места для проведения ремонтных работ, чтобы пешеходные дорожки появлялись там, где жителям города удобнее прокладывать свои пешеходные маршруты. Депутат Госдумы Николай Панков подчеркнул в своем телеграмм-канале, что эта практика неоднократно показала свою эффективность.

— Главное — создать комфортные условия для тех, кто здесь живет. Чтобы пешеходные дорожки появились там, где проходят маршруты к объектам социальной сферы, — подчеркнул депутат.