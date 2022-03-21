В ходе оперативного совещания глава Саратова Михаил Исаев озвучил ряд поручений. Об этом сегодня, 21 марта, сообщили в пресс-службе администрации города.

— Различные организации и компании продолжают вводить ограничения относительно нашего государства, что провоцирует тревожное настроение у населения. Как следствие — искусственный ажиотаж. Поручаю экономическому блоку продолжить мониторинг наличия товаров первой необходимости и уровня цен на них. Вместе с районными администрациями продолжить практику ярмарочной торговли. В это непростое время мы должны быть рядом с людьми, — заявил мэр.

Главам районных администраций поручено усилить работу в связи с риском схода снега и льда с крыш зданий, а также по отлову бездомных животных. Данную задачу мэр поставил на особый контроль.

Руководители территориальных подразделений должны проинспектировать районы на предмет состояния люков и опасных мест.

— Инцидент, произошедший на прошлой неделе в Заводском районе, должен стать для всех уроком. Чудом обошлось без серьёзных последствий, — прокомментировал он.

Кроме того, из-за наступления весны глава города поставил задачу ускориться с вывозом снега в местах, подверженных подтоплениям, а также провести противопаводковые мероприятия.

— Через 10 дней начинается апрель. С этого месяца в школах Ленинского района должны в полной мере заработать группы продлённого дня. В дальнейшем практика распространится на все школы города. Заместитель по социальной сфере, жду от Вас отчёт по дорожной карте. Также напоминаю, что к 15 апреля должно быть разработано предпроектное решение по реконструкции спорткомплекса «Юность», — продолжил Михаил Исаев.

В связи с поступающими обращениями о повышении проезда в автобусах, следующих до сельских населённых пунктов, мэр поручил обратиться в Федеральную антимонопольную службу и региональное правительство с целью проведения проверочных мероприятий и решения проблемы.

Глава города также акцентировал внимание на состоянии остановочных павильонов и раскритиковал подчиненных за слабое межведомственное взаимодействие.