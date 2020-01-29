В День освобождения Ленинграда от блокады фашистских захватчиков. По инициативе Следственного комитета Российской Федерации сотрудники ведомства во всех регионах России проводят «Уроки Мужества»,

посвященные подвигу советского народа и Красной армии при защите города на Неве.

Сотрудники следственного отдела по городу Балаково следственного управления СК России по Саратовской области, начиная свое выступление перед учащимися старших классов МОУ «СОШ № 28 города Балаково» полагали, что они в лучшем случае знают о блокаде Ленинграда и ее преодолении в самых общих чертах. Каково же было приятное удивление выступающего от того, что многие ребята знают детали событий тех лет. Благодаря этому ученики принимали непосредственное участие в обсуждении материала. Ребята могли ответить как на общие вопросы о том, сколько дней продолжалась блокада Ленинграда, каково было хлебное довольствие на душу населения, количество погибших солдат и мирного населения за период блокады, но и знали, например, такие детали, что ликование жителей Ленинграда, переживших блокаду, вечером 27 января 1944 года было ознаменовано салютом из 24 артиллерийских залпов. В этом, безусловно, заслуга педагогического состава школы, заботящегося о том, чтобы их воспитанники знали историю своей страны и такие знаковые события, как снятие блокады Ленинграда.

После завершения устрой части встречи, сотрудники следственного органа представили ребятам фильм «Несломленный Ленинград», подготовленный ведомством к памятной дате. Дети очень чувственно восприняли

продемонстрированные им уникальные кадры. Особый трепет вызвал фрагмент фильма, в котором блокадник Юрий Кулагин рассказывал о том, что жил в детском доме, чтобы мама имела возможность работать, и как он

обрадовался, когда она в дальнейшем нашла его. У всех перехвалило дух, когда в кадре у, казалось бы, пожилого человека Юрия Кулагина, на этом трепетном моменте покатились слезы. Не будем скрывать, многие слушатели отреагировали аналогичным образом.

Встреча закончилась на патриотической ноте. Одна из учащихся выступила перед присутствующими с отрывком из стихотворения Роберта Рождественского «Реквием», в котором воспевается память людей, погибших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 года.