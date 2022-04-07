Тема экологии является одним из основных аспектов современного образования, который активно развивается в школах Саратова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Экологическое просвещение является частью образовательной программы с 2018 года, работа в этом направлении продолжается и сейчас.

Недавно в Саратовской области в несколько этапов проходила экологическая акция «Сдаем вместе», в рамках которой можно было сдать батарейки на переработку.

Помимо этого, в областном центре реализуется программа «Водорослям крышка», в рамках которой в образовательных учреждениях, а также в администрации Саратова были установлены контейнеры для сбора пластиковых крышек.

Также учебные заведения города приняли участие во Всероссийском образовательном онлайн-проекте «Зеленая школа», целью которого была актуализация раздельного сбора отходов среди населения. В ходе проекта для учащихся 17 образовательных учреждений в течение сентября регулярно проводились онлайн-уроки на тему охраны окружающей среды.

Комитет по образованию администрации города активно поддерживает внедрение экологического просвещения в образовательную программу. В 2022 году школы Саратова принимают участие в экологическом проекте «ECOfriends», который стартовал в марте этого года. В рамках проекта в гимназии №4, гимназии №7, лицее №53, гимназии №31, лицее «Солярис», лицее №36, школе №86 и лицее №2 будут проведены экологические мероприятия с целью внедрения комплексной системы раздельного сбора отходов. В перечисленных школах будут организованы различные экологические уроки, лекции и мастер-классы, а также установлены контейнеры для раздельного сбора мусора. Проект продлится до ноября.

Тема сортировки отходов и изучение вопросов экологии с раннего возраста в настоящее время очень актуальны. В рамках нацпроекта «Экология», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в апреле в Саратове появятся 2024 контейнера для раздельного сбора отходов.

Желтые баки предназначены для перерабатываемых: стекла, бумаги, картона, металла, тетрапака. В серые отправляются смешанные отходы: остатки еды, средств гигиены, текстиль, одноразовая посуда и прочее.