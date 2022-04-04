В школах Саратова заработали бесплатные продленки. Об этом сегодня, 4 апреля сообщили в телеграм-канале «Володин Саратов».

Так, пилотным выбран Ленинский район. В настоящее время продленки заработали в 23 образовательных учреждениях. В остальных саратовских школах данная задумка реализуется поэтапно.

— К Вячеславу Володину обращались родители с необходимостью открытия в школах групп продленного дня. Было принято решение запустить продленки с апреля.

Они рассчитаны на учащихся начальных классов и включают в себя обеспечение питанием, внеурочную деятельность, — написано в сообщении.