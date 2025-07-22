В школе № 20 Энгельса продолжаются строительные работы

На территории школы № 20 в Энгельсе продолжаются комплексные строительные работы — ремонт основного здания и возведение нового корпуса.

Кроме того, в рамках благотворительного проекта будет обустроено спортивное ядро.

Новый корпус будет рассчитан на 400 мест. Ведется кладка стен пристройки, после чего будет оборудован переход в основное здание и начнутся уже отделочные работы. В рамках капитального ремонта главного здания обновят фасад, кровлю, систему электроснабжения.

— Таких масштабных мероприятий здесь не было с момента постройки. Особое внимание уделяется обустройству учебных кабинетов. Важно учитывать современные требования к образовательным пространствам, — написал в своём ТГ-канале губернатор Роман Бусаргин. — Договорились с подрядчиком и руководством школы, что на площадку будут приглашать родителей учеников для контроля качества работ, а также согласования цветовой гаммы обновляемых помещений.