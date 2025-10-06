В школе № 20 в Энгельсе начались занятия

Занятия возобновились в школе № 20 в Энгельсе после ремонта.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, в учреждении за счет областного бюджета обновили инженерные коммуникации, привели в порядок кровлю, фасад здания и кабинеты.

— Средства, которые были направлены из муниципального бюджета, позволили расширить комплекс работ, в рамках благотворительного проекта обустраивается современная спортивная площадка. Ремонт здания — одно из решений, которое позволит перевести учреждение на односменный режим работы. Решающим фактором в вопросе перехода на обучение в одну смену стало строительство пристройки на 400 мест, где будет размещаться начальная школа. С руководством района, учреждения обсудили текущие работы. Подрядчик завершил черновую отделку помещений на первом этаже, приступает к чистовой. Аналогичные мероприятия активно ведутся и на втором этаже. Проговорили, что, как и при ремонте основного корпуса, к процессу обустройства школы с точки зрения цветовых решений, мебели подключатся родители. Благодаря такому комплексному подходу в Энгельсе планомерно решается вопрос с переводом школ на обучение в одну смену. Это дополнение к тем проектам развития образования в регионе, которые реализуются на территории региона в рамках инициатив президента России Владимира Путина, — написал глава региона в своем ТГ-канале.

Подготовила Наталья Мерайеф