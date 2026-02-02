В школе № 9 Балашова обсудили наболевшие вопросы с депутатом и прокурором

На минувшей неделе в школе № 9 Балашова Саратовской области состоялась напряженная, но конструктивная встреча представителей власти с родительским комитетом.

В диалоге приняли участие глава местной администрации Михаил Захаров, депутат областной думы Алексей Кольцов и прокурор района Антон Рогожин.

Повестка встречи формировалась родителями: обсуждались все волнующие их вопросы. Как отметил в соцсетях Захаров, диалог получился живым и откровенным, а атмосфера — временами напряженной. Несмотря на это, по ряду проблем удалось найти общее понимание, по другим — стороны договорились о продолжении совместной работы.

Ключевым достижением встречи стало взаимопонимание в одной из самых чувствительных сфер — организации школьного питания. Родители, в частности мамы учеников, отметили положительные изменения после перехода учебного заведения на самостоятельное приготовление пищи. Ситуация, по их оценкам, заметно улучшилась.

«Спасибо родителям за конструктивный диалог. Мы остаемся на связи и продолжим работу, чтобы в конечном итоге были решены все поставленные вопросы», — подвели итог встречи представители власти.

Оставшиеся проблемные точки взяты в проработку, и взаимодействие между школой, родителями и органами власти будет продолжено.

Подготовила Ольга Сергеева