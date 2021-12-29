В МОУ «СОШ № 1» Маркса снова выбрали самый красиво украшенный кабинет к новому году 2022.

Ежегодно в учреждении проводится общешкольный конкурс по оформлению кабинетов к Новому году и Рождеству. Идейным вдохновителем творческого проекта несколько лет назад стала директор школы Мунина Ольга Юрьевна, и в сегодняшнее непростое время конкурс не потерял своей актуальности. Конкурс, который объединяет всех участников образовательного процесса, нацелен на реализацию главной цели — проявить свой творческий потенциал и придумать настоящую новогоднюю сказку!

Оценивает работу участников конкурса компетентное жюри, состоящее из родителей, представителей МУК ЦДК, школы искусств №1 Маркса, депутатов. Четвертый год в жюри конкурса входит депутат городского Совета города Маркс, руководитель сети клиник Доктора Трухманова Юлия Трухманова.

Креативный подход, творчески воплощённые идеи классов Юлия Трухманова оценивает по достоинству, отмечая лучших ценными подарками.

27 декабря были подведены итоги общешкольного конкурса и определены победители и призёры. Депутат вручила подарочные сертификаты на 3000 рублей победителям, поздравила ребят с наступающим Новым годом и выразила пожелание в дальнейшем проявлять творческие способности, даря радость окружающим.