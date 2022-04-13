В Балаковском районе троих детей из приемной семьи травили и избивали в образовательном учреждении.

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя выехала к семье, которая воспитывает трех приемных детей. Об издевательствах в школе по отношению к детям и избиениях сообщили сами родители.

— Были даны рекомендации по урегулированию конфликта, уделив особое внимание прежде всего психологическому здоровью детей. В ближайшее время психологами будет проведена большая работа по выявлению причин психо-эмоционального состояния детей, — делится Загородняя.

По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по данному факту в одной из школ Балакова.

— Надзорным ведомством будет дана оценка деятельности органов системы профилактики, в том числе органов образования, а также надлежащего исполнения законными представителями несовершеннолетних своих обязанностей, — сообщили в ведомстве.