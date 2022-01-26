В школе МОУ СОШ поселка Красный Текстильщик Саратова с 26 января ввели «глушилки» мобильной связи.

Как сообщили родители учеников данного учебного заведения, с детьми теперь во время их нахождения в школе вообще невозможно связаться: мобильной связи в классах нет вообще.

Родители также утверждают, что у школяров педагоги хотят отнимать мобильные телефоны и складывать их в сейф.

Учителя школы Красного Текстильщика ссылаются якобы на то, что данная мера необходима для ограничения бесконтрольного использования обучающимися мобильных устройств. А также — в целях обеспечения реализации прав несовершеннолетних на образование. Есть также устав школы, где введено ограничение использования детьми мобильных устройств во время образательного процесса. Однако этот устав ученики, видимо, игнорируют.

Остается неизвестным, как в этой ситуации выходят на связь с внешним миром сами учителя.

Наша редакция ждет комментариев от ответственных лиц.