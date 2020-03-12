Проект студентов Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС «Разделяй!» реализуется с 2019 года на средства двух грантов, выигранных в конкурсах от Федерального агентства по делам молодежи: в размере 150 тысяч рублей — на форуме ПФО «iВолга 2.0» и 200 тысяч рублей — на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Цель проекта — привить жителям города Саратова такие экологичные рациональное потребление, замена пластика перерабатываемым материалом, раздельный сбор отходов и другие.

В рамках реализации проекта на территории Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС уже установлены урны для раздельного сбора мусора — бумага, пластик, стекло и батарейки. Кроме того, организаторы проекта установили урну для батареек в МОУ «СОШ с. Мизино-Лапшиновка» Саратовской области. Установка урны для сбора использованных источников питания стала важным шагом в развитии экологического состояния.

Установку урны и экологическую ситуацию в городе и регионе прокомментировала директор МОУ «СОШ села Мизино-Лапшиновка» Екатерина Евсеева.

— В целом экологическая ситуация в регионе крайне неблагоприятная. В нашей школе мы активно проводим различные акции по сбору мусора и макулатуры, открытые занятия на просветительские темы, выставки поделок из нетрадиционных материалов, например, пластиковых бутылок, пластинок, картона и дисков. Установка урны для сбора использованных батареек позволит нам продвинуться в нашей деятельности по раздельной утилизации мусора, — говорит она.

Кроме того, команда проекта активно проводит лекции для школьников и студентов Саратова с целью пропаганды раздельного сбора отходов, занимается созданием социальной экологической рекламы, просвещением школьников и студентов в сфере экологии, проводит выставки и акции по раздельному сбору отходов.