В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоялась вторая образовательная сессия Школьного проектного офиса «SchoolJect». Занятие было посвящено нетворкингу и командообразованию.

Спикерами мероприятия выступили руководитель Штаба студенческих отрядов ПИУ РАНХиГС Александр Космачев и специалист отдела воспитательной работы Президентской академии Евгений Аникин.

В ходе занятия учащиеся школ ознакомились с ролями в команде и определили необходимые качества лидера, а также приняли участие в тренингах на командообразование от экспертов Школьного проектного офиса. Стоит отметить, что подобные взаимодействия направлены на формирование осознанного подхода к распределению ролей в команде и выявление лидерских качеств, а также позволяют снизить коммуникативный барьер между участниками и повысить эффективность работы.

— Теплая и дружественная обстановка встречи вдохновила меня на продуктивную деятельность. Выражаю благодарность спикерам за их искренний интерес и полезные советы. С нетерпением жду следующих занятий! – поделилась впечатлениями ученица МОУ «СОШ №11» Ксения Никитина.

— Проектное управление используется во многих направлениях нашей работы и является важным этапом для развития различного рода навыков, а обучать им следует именно со школы. В этом готовы помочь наши студенты, имеющие многогранный опыт в проектной деятельности. Благодаря спикерам школьники учатся правильно оформлять проектную идею, узнают об аспектах ее реализации и получают опыт работы в команде, – считает начальник отдела воспитательной работы ПИУ РАНХиГС Даниил Бережной.

Отметим, что регистрация на мероприятия Школьного проектного офиса продолжается. Оставить заявку на участие в следующей образовательной сессии можно до 12:00 по саратовскому времени 20 февраля 2021 года на официальном сайте Поволжского института управления РАНХиГС.