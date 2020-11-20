Сотрудники Управления Роспотребнадзора выявили нарушения при питании детей в школах. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

90 проверок (66,7 процента от общего числа) показали, что вместо цельного молока ребятам давали сухое, рыбу заменяли на консервы. Порой в меню не были включены кисломолочные продукты, сыр, творог, отсутствовала закуска в обеде, а порции занижались.

Выявлены случаи нарушения условий хранений продуктов.

Нарушителей привлекли к ответственности, из столовых убрали 37,3 килограмма рыбы, овощей, кондитерских и макаронных изделий, круп и фарша, на которые не было документов.