Управлением Россельхознадзора по Саратовской области в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» 25 октября был выявлен факт оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов на продукцию с истекшими сроками годности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 18 октября был оформлен ветеринарный сертификат на мясную продукцию с истекшим сроком годности 15 октября. Сертификат был погашен в МБОУ «СОШ № 2» города Красноармейска 23 октября.

В отношении уполномоченных, нарушивших требования ТР, будут применены меры административной ответственности.