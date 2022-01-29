В субботу 29 января в Ленинском районе Саратова спасатели нашли трупы двух мужчин.

Как сообщили в областной службе спасения, около 11 часов утра в облспас поступил сигнал о том, что на проспекте 50 лет Октября в доме 87В два местных жителя никак не реагируют на звонки.

В то же время, в квартире, где они находились, очень сильно пахло газом. Запах шел наружу.

Приехавшие на место ЧП сотрудники облспаса открыли входную дверь слесарным инструментом и увидели внутри жилого помещения тела мужчин 50 и 82 лет.

По предварительной информации, оба саратовца скончались от сильного отравления угарным газом. Все обстоятельства случившегося выясняются правоохранительными органами.