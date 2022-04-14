Работы по благоустройству сквера Первой учительницы в Саратове начались в апреле.

Здесь демонтировали старую дорожную плитку, которая частично уже заменена на новую.

Замену проводят у памятника Первой учительницы. Но, судя по всему, будут отремонтированы и дорожки, ведущие в сам сквер, поскольку они огорожены сигнальными лентами.

Состояние анфилады колонн у расположенного в сквере за памятником учительнице фонтана удручающее: здесь отвалилась облицовочная плитка и облупилась краска. Будет ли отремонтирован этот декоративный элемент, пока не ясно. Сейчас он больше напоминает древнегреческие развалины.

От чугунной старинной изгороди в сквере осталась только лицевая часть по улице Московская. По Соляной забор напрочь отсутствует, а между этими двумя улицами по периметру от исторической изгороди видны только столбики, которые не смогли выкопать вандалы. Пролеты между ними заменены на менее ценные элементы, на которые не позарятся охотники за черметом.

Фото: Н. Мерайеф