Во всех районах Саратова ведутся активные мероприятия по озеленению. Сегодня, 22 октября, по улице имени Рахова на участке от 2-й Садовой до Белоглинской производилась высадка 15 деревьев черемухи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Коммунальным службам помогали студенты СГАУ имени Н.И. Вавилова, которые также организовали уборку опавшей листвы на зеленой зоне.
—На сегодняшний день высажено на территории города порядка 500 деревьев, высадка продолжается. Мы планируем продолжать пока позволяют погодные условия. Всего планируется высадить свыше 1700 деревьев, — рассказала начальник управления по охране окружающей среды и зеленых насаждений Екатерина Захарченко.