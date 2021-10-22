Во всех районах Саратова ведутся активные мероприятия по озеленению. Сегодня, 22 октября, по улице имени Рахова на участке от 2-й Садовой до Белоглинской производилась высадка 15 деревьев черемухи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Коммунальным службам помогали студенты СГАУ имени Н.И. Вавилова, которые также организовали уборку опавшей листвы на зеленой зоне.