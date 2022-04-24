В лесхозах Саратовской области полным ходом идут работы по восстановлению лесов. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

По его словам, в этом году планируется увеличить площадь высадки в 2 раза — до 2,5 тысяч гектаров. На эти цели дополнительно выделено более 20 млн рублей.

— Сегодня посетил Новобурасский межрайонный лесопитомник, который также обеспечивает регион посадочным материалом. В прошлом году здесь засадили 50 гектаров.

Совместно со специалистами и министром природных ресурсов и экологии обсудили и планы на будущее. Лесхозы уже сейчас должны понимать, как им работать в ближайшие 2-3 года, так как для выращивания сеянцев требуется достаточно длительная подготовка, — написал Бусаргин.

Также он отметил, что планируется разработать программу по воспроизведению лесов, в рамках которой в 2023 году высадят уже 4 тысячи гектаров. Она также включит в себя мероприятия по развитию лесхозов в плане оснащения оборудованием.

— У нас есть реальная возможность сделать наш регион более лесистым. Это хорошо скажется на экологической обстановке в регионе, окружающей среде, в которой живут наши люди и растут наши дети. Мы не имеем права не заниматься этой работой. Тем более, что затраты несопоставимыми с пользой от увеличения лесистости территории, — добавил он.

Напомним, нацпроект «Экология» инициирован президентом РФ Владимиром Путиным и реализуется при поддержке Минприроды РФ и Минприроды региона.