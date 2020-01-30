Министр здравоохранения Наталья Мазина, в случае отстранения от должности на время следствия, будет получать минимальную зарплату — 12,615 тысячи рублей. Об этом сегодня на судебном заседании сказа представитель следственного управления Сергей Мазуренко.

По его словам, с сегодняшнего числа, 30 января, Наталья Мазина официально находится в отпуске. Также он отметил, что детские УЗИ-аппараты, которые и стали причиной возбуждения уголовного дела, не соответствуют техническим требованиям, заявленным в конкурсной документации на их закупку.

Напомним, сейчас в Волжском районном суде Саратова рассматривается ходатайство следственного управления СКР об временно отстранении Натальи Мазиной от должности. Сама министр категорически отрицает все предъявляемые ей претензии.

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