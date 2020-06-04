Вчера в районе Молочки произошло ДТП в результате, которого пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба городской госавтоинспекции.

Вечером, около 18:30 на 1-м проезде Танкистов, 45-летний водитель «Лада Веста» не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Hyundai Solaris. От полученным травм водитель отечественного автомобиля скончался на месте. В солярисе пострадали 31-летняя автоледи, 29-летний пассажир и девятилетний мальчик. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.