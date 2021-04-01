В целях обеспечения прав обучающихся и работников Смоленского филиала Саратовской государственной юридической академии по инициативе руководства СГЮА в филиал приехали представители головного вуза, которые в течение нескольких дней проведут серию разъяснительных и консультативных встреч с обучающимися, их родителями и сотрудниками филиала.

Важным моментом для всех заинтересованных в этих встречах лиц станет возможность получить достоверную и объективную информацию из первых уст, задать любые интересующие вопросы и получить развернутые и исчерпывающие ответы от первоисточника.

Представители головного вуза детально и предметно разъяснят, помимо прочего, вопросы, связанные с вариантами продолжения обучения в СГЮА или в других высших учебных заведениях Смоленской области, гарантированным сохранением всех условий обучения, порядком возможного перевода, выбором формы обучения, приоритетным предоставлением мест в общежитиях академии в Саратове, существенными мерами социальной поддержки обучающихся и сотрудников, а также с поступлением на бюджетные места в магистратуру и аспирантуру академии, перспективными направлениями научно-исследовательской деятельности, трудоустройством в вузе и другими.