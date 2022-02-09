Сегодня, 9 февраля, в Саратове снова прошел обильный снегопад. По сообщению мэрии города, в работах на очистке улиц задействованы 5924 рабочих и 604 единицы техники.

Дороги федерального, регионального и местного значения убирают 298 единиц техники. Дворовые территории очищают 1695 дворников и 105 машин спецтехники. Объекты социальной сферы расчищают 95 единиц техники и 823

технических сотрудника.

К уборке территорий, прилегающих к объектам торговли и иным организациям, привлечены 106 машин спецтехники и 3166 рабочих.