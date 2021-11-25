Проводится доследственная проверка по факту гибели в результате пожара 56-летнего мужчины. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня вечером, 25 ноября, в поселке Приволжский Энгельсского района загорелась хозяйственная постройка в СНТ «Урожай».

Прибывшие по вызову очевидцев пожарные локализовали огонь. После тушения было обнаружено тело человека со значительными ожогами. Им оказался 56-летний местный житель.

Сгоревшая постройка отапливалась посредством электрической плитки. По предварительной версии, возгорание началось с дивана, где и было обнаружено тело мужчины. Точная причина пожара устанавливается.

Выясняются обстоятельства произошедшего.