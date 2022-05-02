Сегодня, 2 мая, мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам, который знаменует окончание месяца Рамадан.

В Соборной мечети г. Саратова с праздничной проповедью к верующим обратился член Президиума Совета муфтиев России, муфтий Саратовской области Мукаддас-хазрат Бибарсов.

Поздравление от имени Губернатора Саратовской области Валерия Радаева зачитал заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Виталий Шустов: «В нашем многонациональном регионе бережно хранится духовное наследие. Следуя принципам добрососедства, взаимоуважения, дружбы, укрепляется мир и сотрудничество».

Председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук поздравил всех мусульман с праздником и пожелал каждому мира и добра.

Также в своем выступлении Борис Шинчук сказал, что нужно помолиться за всех ветеранов Великой Отечественной войны и попросить для них здоровья и долгих лет жизни, потому что в борьбе с фашизмом они рисковали собой ради нашей свободы.

И помолиться нужно за наших ребят, которые сейчас на Украине также борются с фашизмом, как когда-то их деды и прадеды, пожелать им вернуться домой живыми и здоровыми и победить фашизм.