Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин вовремя своего визита в Саратов встретился с жителями микрорайона Солнечный-2.

Заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин показал спикеру схему будущей застройки. По его словам, на участке площадью 2,5 гектара будет выстроена школа на 1,1 тысячи учеников.

Вячеслав Володин отметил, что отношения с застройщиком должны быть прозрачными и напомнил, что в перспективе в микрорайоне будет жить 52 тысяч человек.

-Важно выходить на стандарт, сделать условия, чтобы школа была построена как можно быстрее. А также решить вопросы обеспечения комфортной среды — наличие отделений полиции, участковых, банков, — сказал спикер госдумы.

Он призвал главу Саратова Михаила Исаева начать решать вопросы жителей микрорайона.

-Через месяц поговорите с людьми, они обозначат чего не хватает, — поручил Володин мэру Саратова.