Администрация Ленинского района прокомментировала ситуацию с нападением бездомной собаки на ребёнка в Солнечном поселке.

По ее словам, подрядной организацией АНО «Зооцентр» в данном микрорайоне с начала года отловлено более 60 собак без владельцев.

Работа в данном направлении продолжается. Заявка по указанному адресу принята. Выезд запланирован не позднее 3 марта.

Напомним, 26 февраля в поселке Солнечный на аллее по улице Чехова безнадзорный пес напал на ребенка, девочку 11-ти лет, и покусал ее за руку.