Тревожные политические новости у наших соседей — в столице Казахстана волна серьезных протестов и отставка правительства.

На улицы в Алма-Ате в Казахстане вечером 4 января вышли тысячи протестующих граждан.

Люди не согласны с удорожанием сжиженного газа.

Протестующие скандировали лозунги, проходя тысячами по главным улицам города. Полиция применила газ и светошумовые гранаты против толпы людей. Митингующие продолжили ночью громить полицейские автомобили.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власть в стране не падет и ввел в столице чрезвычайное положение с комендантским часом.

При этом требования протестовавших граждан были выполнены: освобождены задержанные на митинге и снижены до 50 тенге цены на топливо.

Утром 5 января президент Казахстана принял обещанную накануне из-за митингов отставку правительства. Врио главы кабинета министров назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.