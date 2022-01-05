Тревожные политические новости у наших соседей — в столице Казахстана волна серьезных протестов и отставка правительства.
На улицы в Алма-Ате в Казахстане вечером 4 января вышли тысячи протестующих граждан.
Люди не согласны с удорожанием сжиженного газа.
Протестующие скандировали лозунги, проходя тысячами по главным улицам города. Полиция применила газ и светошумовые гранаты против толпы людей. Митингующие продолжили ночью громить полицейские автомобили.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власть в стране не падет и ввел в столице чрезвычайное положение с комендантским часом.
При этом требования протестовавших граждан были выполнены: освобождены задержанные на митинге и снижены до 50 тенге цены на топливо.
Утром 5 января президент Казахстана принял обещанную накануне из-за митингов отставку правительства. Врио главы кабинета министров назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.