Тревожные политические новости у наших соседей — в столице Казахстана волна серьезных протестов и отставка правительства. 

На улицы в Алма-Ате в Казахстане вечером 4 января вышли тысячи протестующих граждан. 

Люди не согласны с удорожанием сжиженного газа. 

Протестующие скандировали лозунги, проходя тысячами по главным улицам города. Полиция применила газ и светошумовые гранаты против толпы людей. Митингующие продолжили ночью громить полицейские автомобили. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власть в стране не падет и ввел в столице чрезвычайное положение с комендантским часом. 

При этом требования протестовавших граждан были выполнены: освобождены задержанные на митинге и снижены до 50 тенге цены на топливо. 

Утром 5 января президент Казахстана принял обещанную накануне из-за митингов отставку правительства. Врио главы кабинета министров назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

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