В Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Возвращение» состоялась благотворительная акция «Фотосессия к новому году».

Саратовские стилисты и парикмахеры подарили детям новые образы к новому году. К каждому ребенку подходили индивидуально, учитывая личные пожелания. Итогом стал новый модный имидж для праздничной фотосессии от известных саратовских фотографов.

Опарина Юлия, одна из организаторов и активных участников этой акции, с удовольствием учла все пожелания маленьких клиентов и выразила желание сделать традицией подобные предпраздничные выезды к таким детям: «Мы хоть и не волшебники, но с удовольствием подарили ребятам то маленькое чудо, под новый год, на которое мы способны».

Не менее яркие позитивные эмоции ребятам подарила личная фотосессия с профессиональными фотографами на фоне праздничных декораций.

Приехавшие в «Возвращение» фотографы: Ольга Никитина (Шалагина), Алексей Чипиго, Валерия Старостина, с теплотой отозвались о ребятах – каждый из них был рад, что принял решение поучаствовать в этой акции, которая, возможно, запомнится детям на всю их жизнь.

Юлия Литневская – объединившая неравнодушных взрослых, поучаствовавших в этой акции, отметила на своих страницах в соцсетях, что: «И игрушки, и спортивный инвентарь, которые по согласованию с воспитателями привезла в «Возвращение», думаю не такие ценные подарки, как внимание и талант, которыми профессионалы своего дела поделились сегодня с детьми, в этом особенно нуждающимися»

После вручения подарков детям, Юлия Литневская пообещала вернуться, чтобы привезти уже готовые фотографии детям.