Горожане высказывают свое недовольство в комментариях под постами главы Саратова

Множественные случаи падения деревьев вызвали возмущение жителей Саратова. Горожане высказывают свое недовольство в социальных сетях, в частности на странице главы областного центра в Инстаграм. Они обеспокоены тем, что сухие ветки и старые деревья спиливают несвоевременно.

— Надо пилить все старые деревья! У меня вчера на машину рухнуло, кто отвечать будет? Общественники, которые против? Уберите всю рухлядь, не хочу чтобы в следующий раз мне на голову старое дерево рухнуло, — высказался один из пользователей с ником sherymannnn.

— Хорошо, что из людей никто не пострадал!!! У нас во дворе треснуло дерево, потому что этим деревьям по 50 лет!!! — рассказала жительница города с аккаунта doroolga195627.

Напомним, вчера на Саратов обрушился залповый ливень и гроза. Сегодня ответственные ведомства и службы продолжаются мероприятия по ликвидации последствий стихии.